14 settembre 2019- 13:48 Sicilia: Legambiente scende in piazza contro resort su isola Capo Passero

Palermo, 14 set. (AdnKronos) - Sit in di Legambiente Sicilia questa mattina, a piazza dei Due mari, a Porto Palo di Capo Passero (Siracusa). L'associazione ambientalista ha protestato contro la realizzazione di un resort sull’isola. "Da anni lottiamo affinché non venga fatto scempio di un posto denso di storia e con un delicato sistema ambientale" ha detto Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia. L’isola di Capo Passero misura circa 30 ettari ed è separata dalla terra ferma da una striscia di mare poco profonda, larga circa 300 metri. Sull'isola si trovano i magazzini della vecchia tonnara, dove sono conservati gli utensili della Tonnara di Portopalo. Una cordata di imprenditori mantovani ha presentato un progetto che prevede la realizzazione del blocco centrale del resort sulla terra ferma, nella ex tonnara, sull'isola di Capo Passero invece le dependances che occuperebbero quasi duemila metri quadrati, divisi per 18 suites extralusso, un ristorante di alto livello, e pontili privati.