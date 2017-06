SICILIA: LEOLUCA ORLANDO, BENE GRASSO, ORA DISCONTINUITà CON ATTUALE ASSETTO

25 giugno 2017- 15:24

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Desidero esprimere al presidente Piero Grasso apprezzamento per avere ribadito che 'finché necessario' proseguirà nel proprio ruolo di presidente del Senato. Questo impegno, conferma della sensibilità istituzionale del presidente, unita al ribadito 'impegno ed amore della Sicilia', fa rilevare quanto importante sia la prospettata richiesta di disponibilità ad assumere un ruolo di guida per la nostra Regione." Lo afferma il sindaco di Palermo Leoluca Orlando."Allo stesso tempo -prosegue il primo cittadino- le parole del presidente Grasso costituiscono una opportunità per l'avvio di un indispensabile ampio processo partecipato che miri ad individuare un quadro programmatico di interventi in discontinuità chiara e concreta con l'attuale assetto regionale".