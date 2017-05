SICILIA: LIBERTY LINES, CARTA FEDELTà E POSTI RISERVATI PER RESIDENTI ISOLE (2)

16 maggio 2017- 16:27

(AdnKronos) - "Dopo attente analisi delle condizioni operative – spiega l’amministratore di Liberty Lines – abbiamo individuato le principali problematiche relative ai viaggi dei residenti che spesso, soprattutto nei periodi estivi caratterizzati da grandi flussi turistici, rischiano di perdere l’aliscafo che li deve riportare a casa o sono costretti a file e code abbastanza faticose". Con la carta per i residenti verranno creati dei concreti servizi di supporto logistico. Oltre alla quota di posti riservati, si avrà accesso, presso le biglietterie di Trapani e Milazzo, a uno sportello biglietteria dedicato, con la possibilità di ottenere il proprio ticket di viaggio in tempo reale, senza attesa."Stiamo studiando altre agevolazioni per i residenti delle isole minori – conclude Morace – e nei prossimi giorni vareremo un programma fedeltà. Un meccanismo semplice che consentirà alle comunità delle isole minori, che già viaggiano alle condizioni tariffarie agevolate previste dalle convenzioni, di accumulare punti che permetteranno di ottenere viaggi gratuiti".