SICILIA: LO BELLO, SORPRESA PER RICHIESTA PG CORTE CONTI

30 giugno 2017- 12:55

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - ""Sono veramente sorpresa per la decisione del Procuratore generale d'appello della Corte dei conti di dichiarare la irregolarità del rendiconto generale della Regione 2016. Non ci aspettavamo i complimenti ma neppure questa richiesta...". La vicepresidente della Regione siciliana, Mariella Lo Bello non nasconde il suo disappunto per la decisione della Procura generale al termine della requisitoria. "E' stato fatto in questi anni un lavoro straordinario - dice all'Adnkronos - Abbiamo risanato i conti in questi cinque anni, finalmente possiamo fare le assunzioni in Sanità, ad esempio. Mentre i numeri ci danno ragione, la requisitoria ci ha spiazzati". E ammette che l'assenza dell'assessore regionale al Bilancio Alessandro Baccei alla cerimonia "potrebbe essere anche dovuto a questo". Lo Bello annuncia anche che martedì prossimo si riunirà la Giunta regionale.