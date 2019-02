26 febbraio 2019- 17:23 Sicilia: Lo Curto (Udc), 'dopo sconfitta M5S sposta l'attenzione sui costi dell'Ars'

Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "I deputati pentastellati dell’Ars non hanno ancora sedimentato la recente sconfitta registrata nelle Regioni di Abruzzo e Sardegna e pensano di non far parlare della loro debacle spostando il tiro sui costi del parlamento regionale e su una serie di argomenti che definire puerili è un eufemismo. Menano ancora il can per l’aia parlando di sanzioni per le assenze dei deputati e producendosi in attacchi strumentali al governo Musumeci ed al presidente dell’Ars Miccichè sull’attività legislativa a loro dire poco fruttuosa". Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. "Ai grillini, voglio ancora ribadire che la coalizione di Musumeci non ha promesso la luna ai siciliani, ma poche e importanti riforme in grado di rimettere in sesto la Sicilia trovata, poco più di un anno fa, nelle macerie politiche e finanziarie. La smettano, dunque, i Cinque stelle di puntare ancora il dito contro il governo e guardino ai loro fallimenti, uno per tutti il tentativo naufragato di avvicinarsi a Musumeci chiedendo un cambio di maggioranza al governatore". "Tra le prove per fare i saltimbanco e il familismo che contraddistingue l’azione politica, i grillini stanno cominciando a conoscere la parabola discendente della loro politica. Ormai i siciliani e gli italiani hanno compreso il bluff di Di Maio & co, che una volta gridavano onestà onestà, ed oggi negano alla magistratura di poter processare un ministro- aggiunge - Emergono sempre più le contraddizioni che dovrebbero bastare a far fare un’autocritica anche ai deputati regionali dei Cinque stelle anziché attaccare il governo regionale che sta facendo bene o il presidente dell’Ars Miccichè che guida il parlamento in maniera impeccabile”.