11 giugno 2019- 17:34 Sicilia: Lo Curto, 'Udc in ottima salute, bene ingresso Lo Giudice'

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Sono felice di condividere l'ingresso del collega Danilo Lo Giudice nel gruppo parlamentare regionale dell'Udc". Così Eleonora Lo Curto, presidente del gruppo Udc all'Ars commentando il passaggio del deputato dal Gruppo Misto a quello dello scudo crociato. Lo Curto ha anche annunciato che Lo Giudice è stato indicato come suo vice nel corso della riunione dei deputati tenutasi oggi. "Alle ultime elezioni europee, la componente Udc all'interno della federazione con Forza Italia è stata determinante per il risultato raggiunto nella consultazione che, di fatto, ha rafforzato la nostra presenza all'interno dell'area moderata -ha aggiunto-. Registriamo così l'ottimo stato di salute del partito nel panorama politico della Sicilia che è terra di mare e di accoglienza. Nel segno del popolarismo sturziano dobbiamo farci identificare come vera alternativa al populismo dilagante. Rafforzeremo ulteriormente la linea politica tracciata dal nostro segretario nazionale Lorenzo Cesa guardando alla valorizzazione delle autonomie e dei valori incarnati dallo scudo crociato".