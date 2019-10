17 ottobre 2019- 17:51 Sicilia: Lo Curto (Udc), 'scelta politica su nomine enti spetta a governo'

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Condivido le parole del presidente Musumeci sul fatto che la I Commissione dell’Ars non possa esprimere valutazioni politiche sui nomi dei presidenti dei Parchi che, prima del ritiro delle nomine, erano stati indicati. Il governatore ha ragione quando dice che c’è una responsabilità nelle scelte che è tutta in capo a chi governa. Ed è del tutto evidente che le designazioni spettino al governo in maniera collegiale, essendo questo espressione di una coalizione". Così la capogruppo dell'Udc all'Ars Eleonora Lo Curto dopo la decisione del governo, comunicata ieri in Commissione Affari istituzionali, di ritirare le proposte di nomina per i direttori degli Enti parco siciliani. "Al di là del fatto che attualmente nella Commissione Affari istituzionali non ci siano numeri certi per la maggioranza, intendo comunque smentire coloro i quali parlano di divisioni nella coalizione - aggiunge - Piuttosto registro come si imbastiscano polemiche per stoppare l’azione del governo. Sono convinta, infine, che il presidente della Regione nelle nomine tenga conto di tutte le forze politiche che lo sostengono con l’obiettivo prioritario di far uscire dalla lunga gestione commissariale anche i Parchi, individuando la migliore governance all’altezza delle sfide che hanno davanti gli enti controllati".