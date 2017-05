SICILIA: M5S, ANAC INDAGA SU NOMINA BEN ABDELAALI A IRCAC

4 maggio 2017- 18:00

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Sulla nomina di Sami Ben-Abdelaali, fedelissimo del governatore siciliano Rosario Crocetta, a presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ircac, l’ente regionale per il credito alle cooperative, indaga l'Anac. L'Autorità nazionale anticorruzione ha avviato un'indagine per passare ai raggi x le attestazioni dell'ex consulente del presidente della Regione siciliana, sulla cui genuinità i deputati del gruppo parlamentare del M5s hanno da tempo sollevato dubbi e per questo lo scorso marzo hanno scritto al presidente dell'Anac, Cantone. "Evidentemente – dice il deputato 5stelle Giancarlo Cancelleri – l'Anac ha ritenuto fondate le nostre osservazioni. Crocetta prenda atto dell'improponibilità di questa nomina".Le contestazioni del M5S fanno riferimento a "palesi contraddizioni" contenute in una dichiarazione sostitutiva e a due curriculum prodotti da Ben Abdelaali in occasione della recente nomina ai vertici dell’Ircac e a quella ad assistente del presidente nelle relazioni con i Paesi del Mediterraneo, Africa e Mondo Arabo del 27 novembre del 2016. "In questi documenti - spiegano i pentastellati - l’interessato si dichiara prima dirigente del consolato generale della Tunisia a Palermo, poi funzionario direttivo dello stesso consolato per 'retrocedersi' infine a semplice funzionario". Non solo. "Ben Abdelaali avrebbe lavorato al consolato non come dirigente come da lui attestato ma come semplice agente amministrativo" dicono ancora i grillini.