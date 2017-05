SICILIA: M5S, ANAC INDAGA SU NOMINA BEN ABDELAALI A IRCAC (2)

4 maggio 2017- 18:00

(AdnKronos) - Il M5S ha anche evidenziato l'illegittimità della nomina ai vertici dell'Ircac, ai sensi dello statuto dell’ente (che prevede, tra l’altro, che il presidente sia scelto tra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica e finanziaria). Intanto il M5S ha inviato un nuovo esposto all'Anac e alla Corte dei Conti, in quanto i titoli di studio conseguiti da Sami Ben Abdelaali in Tunisia potrebbero non avere valore in Italia. In questo caso anche le precedenti nomine sarebbero inficiate e, pertanto, si profilerebbe anche un possibile danno erariale.