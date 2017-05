SICILIA: M5S BOCCIA COLLEGATO, NORMA OMNIBUS E DAL SAPORE ELETTORALE

5 maggio 2017- 19:59

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Qualche correttivo e una sfilza di emendamenti soppressivi per una manovra che "serve molto ai deputati e alla loro compagna elettorale e poco alla Sicilia". E' assolutamente negativo il giudizio del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana sul collegato alla Finanziaria che si accinge a sbarcare in Aula e che i pentastellati cercheranno di impallinare con una sfilza di norme soppressive prima e con il voto finale poi. "Come ogni anno - dice il capogruppo Sergio Tancredi - ci ritroviamo una norma omnibus in cui si cerca di mettere una serie di pezze ai problemi di questa regione, ma spesso sono pezze peggiori del buco. Stiamo provando a dare qualche suggerimento che possa eliminare qualche criticità che abbiamo riscontrato".