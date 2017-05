SICILIA: M5S BOCCIA COLLEGATO, NORMA OMNIBUS E DAL SAPORE ELETTORALE (2)

5 maggio 2017- 19:59

(AdnKronos) - Un esempio su tutti per i grillini è la questione riscossione. "Personalmente ho presentato un emendamento che la trasforma in agenzia sotto il diretto controllo regionale, in linea con il dettato nazionale - spiega Tancredi -. Spero che questa proposta venga valutata in maniera equilibrata". Per i parlamentari a Cinque Stelle la maggior parte delle norme proposte "poteva benissimo essere oggetto di singole trattazioni legislative, ma questo qualora avessimo un parlamento che lavora veramente e un governo guida dell'attività amministrativa. Purtroppo non abbiamo avuto né l'uno né l'altro".