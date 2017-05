SICILIA: M5S BOCCIA COLLEGATO, NORMA OMNIBUS E DAL SAPORE ELETTORALE (3)

5 maggio 2017- 19:59

(AdnKronos) - "I partiti – afferma Giancarlo Cancelleri – con questa legge 'manciugghia' cercano di sfruttare gli scampoli di questa disastrosa legislatura per piazzare qualche bandierina da sventolare in campagna elettorale". Tra le cose peggiori, secondo il candidato governatore in pectore, c'è la norma sulla dirigenza, che "crea una discriminazione tra di loro, facendone avanzare solo alcuni, scelti con un criterio che non è assolutamente meritocratico. In soldoni è un vergognoso vestito cucito addosso a qualcuno". Da bocciare assolutamente per il M5s anche la questione Cas-Anas che al momento è fuori dal collegato, ma che "sicuramente ci entrerà la prossima settimana - spiega Cancelleri -. Non vedo perché trattarla ora che è molto fumosa. Si rischia di buttare tutto alle ortiche, o, meglio, di regalare ad Anas una società che potrebbe essere ristrutturata".