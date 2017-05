SICILIA: M5S BOCCIA COLLEGATO, NORMA OMNIBUS E DAL SAPORE ELETTORALE (4)

5 maggio 2017- 19:59

(AdnKronos) - Per addolcire "l'ennesimo boccone amaro" per la Sicilia il Movimento ha presentato numerosi emendamenti correttivi e sostitutivi, tra questi quello che mira ad assicurare i fondi per il pagamento degli stipendi ai lavoratori delle Ipab (in alcuni casi senza busta paga anche da trenta mesi), quello che punta ad ampliare la rappresentanza degli studenti nei Consigli di amministrazione dell'Ersu e quello per estendere le borse di studio a tutti gli studenti e non solo a determinate categorie. "Da salvare dentro al testo le norme che sbloccano la legge sulle professioni motorie e quelle che prevedono risarcimenti alle imprese danneggiate dai cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche" concludono i pentastellati.