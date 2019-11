4 novembre 2019- 16:07 Sicilia: M5S, 'ddl rifiuti senza né capo né coda'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Il ddl rifiuti non ha capo né coda". Così i deputati del M5S all'Ars che domani, martedì 5 novembre, alle 15, hanno convocato una conferenza stampa "per evidenziare gli enormi limiti del testo in discussione a Sala d’Ercole". "Ancora oggi - affermano - in commissione Ambiente si discuteva addirittura sulla tenuta costituzionale di alcune parti del testo. Il disegno di legge, anziché semplificarlo, aggraverà il sistema rendendolo praticamente inattuabile".