18 luglio 2019- 18:43 Sicilia: M5S, 'in Aula collegati al collegato, conduzione vergognosa'

Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "Questo modo di procedere dell’Aula, dettato dalla conduzione Miccichè, è vergognoso. La filosofia dei collegati al collegato sta determinando un vero e proprio far west di norme, con l’inserimento nei testi di veri e propri disegni di legge che andrebbero trattati a parte, bypassando in gran parte il legittimo e sacrosanto lavoro delle Commissioni". Così il capogruppo del M5S all'Ars Francesco Cappello commenta l'andamento dei lavori a Sala d'Ercole. "Le tanto decantante riforme di cui si va riempiendo la bocca Musumeci - aggiunge - non possono essere fatte con qualche comma piazzato qua e là nel collegato di turno".