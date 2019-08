1 agosto 2019- 13:07 Sicilia: M5S, 'Messina scarica su altri colpe governo' (2)

(AdnKronos) - "Il M5S - concludono - era ed è sempre stato per gli interventi a favore dei teatri. Da anni ci battiamo per garantire la triennalità del contributo e già a gennaio avevamo lanciato l'allarme sui tagli operati dall'esecutivo, proponendo emendamenti risolutivi, puntualmente bocciati dal governo. Il lavoro del collegato della V Commissione e i relativi emendamenti, poi andati in fumo per i capricci della maggioranza, nascevano dal lavoro continuo e costante anche del nostro gruppo, cominciato ben prima che l’assessore-attore arrivasse".