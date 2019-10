24 ottobre 2019- 14:04 Sicilia: M5S, 'milioni per Ambelia, Musumeci ritiri delibera'

Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Ora ne siamo certi: diventerà Bellissima. Ovviamente non parliamo della Sicilia, sempre più con le pezze al sedere grazie anche a questo esecutivo che non riesce a cavare un ragno dal buco, ma di Ambelia, la tenuta del paese di Musumeci per la quale, chissà come, i soldi si trovano sempre e comunque e, per giunta in fretta, in un momento in cui di soldi non ce n’è per nessuno e si è costretti a legiferare a costo zero". Così i deputati del M5S all’Ars commentano "l’ennesima pioggia di milioni di euro", resa nota dal sito Live Sicilia, per la struttura di Militello Val di Catania.