SICILIA: M5S, RISCHIO VOTO DI SCAMBIO, NO A TENDINE IN CABINE ELETTORALI (2)

26 aprile 2017- 20:08

(AdnKronos) - Per Forello sarebbe anche "un bel segnale di lotta alla mafia, con fatti concreti e non solo a parole". Il candidato sindaco di Palermo caldeggia anche altri interventi in direzione della garanzia di un voto più pulito. "In attesa di approvare nuove norme – dice – si potrebbe fare qualcosa per rendere operative quelle esistenti e che purtroppo rimangono spesso lettera morta". "Mi riferisco, ad esempio, alla insopportabile presenza dei galoppini nei pressi del seggi elettorali, vietata dalla legge 212 del 4 aprile del 1956, che nel giorno delle elezioni impedisce ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dal seggio" conclude.