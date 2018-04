24 aprile 2018- 18:18 Sicilia: M5S, tutelare diritti famiglie lavoratori TTT Lines

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Non possono essere sempre i lavoratori a pagare. È necessario tutelare i diritti di queste famiglie che da un giorno all’altro si ritrovano senza certezze. Avanzeremo una richiesta di audizione all’Ars con i sindacati e dirigenza dell’azienda”. A dichiararlo sono le deputate catanesi del Movimento 5 Stelle Jose Marano (Ars), Simona Suriano e Laura Paxia (Camera dei Deputati), a margine dell’incontro avvenuto al porto di Catania, con una delegazione di lavoratori della compagnia di trasporti marittimi New TTT Lines, in stato di agitazione, dopo la cessione del pacchetto azionario alla società Grimaldi. “Lavoreremo a tutti i livelli istituzionali per garantire questi lavoratori - spiega ancora Jose Marano”.“Il Movimento 5 Stelle - aggiungono le deputate Marano, Suriano e Paxia - è al fianco dei lavoratori della New TTT Lines. L’incontro odierno con i lavoratori della compagnia di trasporti marittimi che copre la tratta Catania-Napoli-Catania, serve a concordare una serie di azioni per la tutela della piena occupazione in questa azienda”.