SICILIA: MANGANO, UN TAVOLO PER LE DONNE IN COMMISSIONE IMMIGRAZIONE

20 luglio 2017- 17:26

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "Proporrò alla commissione speciale per l'Immigrazione, di cui sono il coordinatore delle regioni italiane, un tavolo dedicato alle donne, con particolare attenzione ai temi della tratta, della violenza e della lotta alla criminalità, dell'assistenza sanitaria e del lavoro". Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Politiche sociali Carmencita Mangano intervenendo al convegno 'Donne Forti per un'Europa Forte-Road Map Europea dell'agenda 2030' a Palazzo dei Normanni, a Palermo. La commissione speciale, che opera nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, ha spiegato Mangano, "è uno strumento condiviso, reale e concreto per una riflessione sulle idee, i progetti e le azioni. Ma anche per lavorare sulle politiche migratorie destinate alle donne e sulla loro concezione del mondo basata sui principi dell'uguaglianza contro ogni forma di discriminazione. Quelle pari opportunità - ha concluso - che, in un momento in crisi morale e economica, devono diventare un valore effettivo e etico e non una semplice e fredda norma giuridica per cambiare e realizzare un'Europa che vuole essere veramente forte".