SICILIA: MARINELLO (AP), MEGLIO CHE MELONI NON SE NE OCCUPI

30 luglio 2017- 13:57

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "In queste settimane con grande senso di responsabilità si sta portando avanti una complessa trattativa, al fine di ricomporre tutte le forze politiche moderate siciliane con l'intento di poter presentare agli elettori una proposta unitaria, forte e credibile. Dopo lo sfascio operato da Crocetta e dai suoi sodali, e considerate le enormi difficoltà in cui versa il popolo siciliano e le sfide con le quali occorrerà confrontarsi per rimediare ai guasti degli ultimi anni, occorre agire con grande responsabilità senza pensare minimamente agli interessi di bottega". Lo afferma Giuseppe Marinello, senatore di Alternativa popolare-centristi per l'Europa, presidente della commissione Ambiente del Senato."In particolare -aggiunge- vanno respinti al mittente gli slogan di chi insegue il facile populismo, con l'esclusivo interesse di guadagnare qualche frazione percentuale ma non ha mai dimostrato alcuna capacità di governo. Credo che oggi l'interesse, soprattutto quello della Sicilia, sia di dire a costoro e soprattutto a Giorgia Meloni di astenersi dall'occuparsi della Sicilia, lasciando la titolarità dell'azione politica ai siciliani".