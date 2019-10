17 ottobre 2019- 18:36 Sicilia: Messina, 'governo pronto a garantire teatri ma bisogna cambiare musica'

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Il governo ha comunque la questione ben chiara e sta mettendo in campo ogni azione utile per confermare l’attuale quadro finanziario e normativo e garantire al teatro Bellini, e a tutti gli altri teatri, di proseguire nella loro attività. Per il 2020 e 2021 l'impegno del presidente Musumeci e di tutto il governo è quello di proporre all'Aula la conferma della stessa risorsa finanziaria di quest'anno". A dirlo è l'assessore regionale allo Spettacolo Manlio Messina. "Sia comunque chiaro a tutti - aggiunge - che adesso bisogna cambiare musica e voltare pagina: dobbiamo tutti, sindacati compresi, rendere i teatri più autosufficienti e meno dipendenti dal finanziamento regionale. La cultura e il diritto al lavoro sono argomenti per noi fondamentali e certamente al centro dell’azione del governo, ma serve un cambiamento".