17 ottobre 2019- 18:36 Sicilia: Messina, 'governo pronto a garantire teatri ma bisogna cambiare musica' (2)

(Adnkronos) - "Non si accettano lezioni da coloro che hanno sabotato il lavoro di questo governo regionale mentre operava per ristabilire gli stanziamenti ai teatri - prosegue Messina - Hanno preferito condurli sull’orlo del baratro, in nome del 'tanto peggio tanto meglio'. Sono gli stessi personaggi politici che negli anni precedenti il governo Musumeci hanno trattato la questione teatri, a Catania come altrove nell'Isola, in modo grossolano e superficiale. Il nostro governo, già lo scorso luglio, aveva trovato le necessarie risorse, ma i provvedimenti si sono arenati durante i lavori d'Aula di agosto per scelta delle opposizioni e non certamente per responsabilità nostra".