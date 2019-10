28 ottobre 2019- 16:44 Sicilia: Miccichè, 'da Daverio parole di cattivo gusto, abbandoni pregiudizi e torni nell'isola'

Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - Anche il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè interviene sulla polemica nata dopo le dichiarazioni contro la Sicilia rilasciate da Philippe Daverio alla trasmissione Le Iene. Con una lettera aperta il presidente dell'Ars bolla come "di cattivo gusto" le frasi pronunciate dallo storico dell'arte e lo invita ad abbandonare "i pregiudizi" e "tornare in Sicilia quale mio gradito ospite". "Gentile professor Philippe Daverio - scrive Miccichè - mi sono sempre vantato di averla conosciuta in occasione dell’organizzazione del Festino di Santa Rosalia nel 2010. Da uomo di cultura quale è, sono certo che non nutre alcun tipo di preconcetto nei confronti di noi siciliani, ma rimangono di cattivo gusto alcune sue recenti affermazioni. Come si fa paragonare un cannolo ad un fucile a canne mozze?".