28 ottobre 2019- 16:45 Sicilia: Miccichè, 'da Daverio parole di cattivo gusto, abbandoni pregiudizi e torni nell'isola' (3)

(Adnkronos) - "Lei rivendica il diritto costituzionale ad avere un’opinione diversa - continua Miccichè - Ci mancherebbe altro. Ma la Costituzione garantisce anche il diritto alla critica. Se lei ammettesse di avere sbagliato, piuttosto che lanciarsi in contumelie contro noi siciliani, dimostrerebbe il suo spessore umano e culturale. Professor Daverio, lei è una persona colta, intelligente e raffinata, lasci perdere i pregiudizi nei nostri confronti. Pregiudizi che fino a qualche tempo fa peraltro non nutriva". E conclude: "Venga a visitare Palazzo dei Normanni, sarà mio gradito ospite. Sono certo che ne rimarrà ammaliato. Potrà anche trovare interessanti i comuni siciliani che hanno già conquistato l’appellativo di 'Borgo più bello d’Italia', come Petralia Soprana, Gangi, Sambuca di Sicilia e Montalbano Elicona".