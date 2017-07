SICILIA: MICCICHè (FI), ALFANO NON PUò ESSERE NOSTRO CANDIDATO ALLA REGIONE

6 luglio 2017- 19:51

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "La ricostruzione di Carmelo Lopapa (giornalista de La Repubblica ndr) più che sfiorare la fantasia supera la fantascienza. Continuo certamente a lavorare per l'allargamento della coalizione, ma non sarebbe possibile accettare la candidatura a governatore di chi è stato ministro di un governo di sinistra. E comunque Alfano non mi ha offerto la sua candidatura". Lo scrive su Facebook il commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè.