5 giugno 2019- 13:37 Sicilia: Miccichè (Fi), 'Nessuna voglia di rottura con Musumeci'

Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Il giorno che ci sarà voglia di rottura con Forza Italia, il Presidente della Regione me lo farà sapere. Il giorno che questa voglia di rottura ci dovesse essere da parte mia, glielo farei sapere io. Ma non c'è, né da parte mia né da parte sua". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia in Sicilia, commentando la notizia pubblicata oggi dall'edizione locale di Repubblica, secondo cui il Governatore Musumeci sarebbe "tentato dalla rottura con Forza Italia". Il Presidente starebbe lavorando a un accordo con i governatori di Liguria e di Piemonte per una 'quarta gamba' del centrodestra che sostenga Salvini.