24 settembre 2019- 18:21 Sicilia: Miccichè, 'I collegati non sono capriccio del Parlamento, chiesti dal governo' (2)

(AdnKronos) - Poi Miccichè ha aggiunto: "I collegati, dunque, non sono una invenzione o volontà del parlamento come è stato detto erroneamente, ma sono stati chiesti espressamente dal'esecutivo per velocizzare i tempi per l'approvazione del bilancio".