24 settembre 2019- 17:17 Sicilia: Miccichè, 'Mai nascosto leggi nei cassetti, amareggiato da parole Musumeci' (2)

(AdnKronos) - E poi Miccichè chiede una "maggiore collaborazione del Governo" che "dovrebbe dare informazioni più precise". Miccichè elenac poi la "ricostruzione cronologica e documentale", come la definisce lo stesso, su quanto accaduto in aula sui 'collegati' alla finanziaria. "La ricostruzione cronologica e documentale rappresenta solo un utile contributo di chiarezza per l'individuazione di un percorso più corretto da seguire". E dice che la conferenza stampa di Musumeci ha "creato dei malumori al'interno di questo Parlamento" e delle "amarezze di alcune cose che sono state riferite".Miccichè ripete ancora di essere "amareggiato", perché stato detto che alcune leggi sono state "tenute nei cassetti forse per favorire qualcuno". "Vorrei che questa affermazione fosse stata fatta in un momento di confusione nel corso della conferenza stampa".