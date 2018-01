SICILIA: MICCICHè, MORI SERVITORE DELLO STATO E NON UN TRADITORE

16 gennaio 2018- 09:36

Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - “Un documentario che cerca di stabilire la verità è sempre ben accetto. L’ha già proiettato la Camera dei Deputati. Il generale Mario Mori, considerato da tutti un servitore dello Stato e non un traditore, è stato sempre assolto”. Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, in una nota replica alle polemiche sulla proiezione, domani, del docufilm “Generale Mori - Un’Italia a testa alta” di Ambrogio Crespi, nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni. Un'iniziativa dell’assessore regionale ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi, in collaborazione con il presidente Miccichè.