SICILIA: MICCICHé, PRESTO TAVOLO CENTRODESTRA PER REGIONALI

5 maggio 2017- 20:33

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - "Ha ragione Giorgia Meloni, è necessario istituire un tavolo di centrodestra per le prossime regionali. Martedì all'ufficio politico di Forza Italia individueremo una data da proporre agli alleati per un primo incontro". Ad annunciarlo è Gianfranco Micciche', commissario di Forza Italia in Sicilia.