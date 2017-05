SICILIA: MILAZZO (CISL), CROCETTA? ASSOLUTAMENTE NEGATIVO

4 maggio 2017- 21:14

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "La Sicilia va portata fuori da questa lunga notte in cui tutte le vacche sono nere". A dirlo è il segretario regionale della Cisl Sicilia Mimmo Milazzo nel corso del suo intervento, a Palermo, al XII congresso regionale della confederazione sindacale. Il giudizio politico del sindacato siciliano sul governatore Crocetta, che ad ottobre taglierà il traguardo del quinquennio alla guida della Regione, è "assolutamente negativo". La Sicilia, sottolinea Milazzo, "ha bisogno di una rivoluzione vera, non parolaia. Di una strategia della corresponsabilità che abbia al centro i temi dello sviluppo e della coesione sociale e che alzi un argine contro l’improvvisazione e l’approssimazione che troppo spesso, in questi anni, hanno caratterizzato l’azione dell’esecutivo regionale. Troppo spesso ispirata alla logica, senza visione, dell’uomo solo al comando". La Cisl intende "lavorare assieme, con Cgil e Uil, perché il futuro della Regione sia migliore del presente e del passato". Con Cgil e Uil, aggiunge Milazzo, "intendiamo valorizzare il rapporto unitario e l’impegno sindacale congiunto che da sempre caratterizzano le nostre organizzazioni".