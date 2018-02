SICILIA: MUSUMECI, 5 MLD DI FONDI DA SPENDERE NEI PROSSIMI CINQUE ANNI

14 febbraio 2018- 18:46

Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Con il ministro De Vincenti abbiamo concordato una cabina di regia che si occupi esclusivamente di monitorare e accelerare la spesa in Sicilia. Entro i prossimi cinque anni avremo da spendere cinque miliardi: è un'occasione che una terra povera come la nostra non può lasciarsi sfuggire". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci al termine di un incontro, a Roma, con il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti. "Eredito una situazione pesante - ha aggiunto il governatore - perché dal 2014 ad oggi non è stato fatto molto, forse neanche il minimo necessario. Entro il 31 dicembre dobbiamo certificare oltre 700milioni di euro e finora ne risultano certificati soltanto 7. Abbiamo necessità di accelerare le opere e gli interventi già in atto, di monitorare le varie fasi e di riprogrammare per creare almeno alcuni poli di sviluppo nelle aree interne e costiere ed evitare una polverizzazione eccessiva della spesa, badando bene a priorità come l'acqua, la crisi dei rifiuti, il dissesto idrogeologico e altre aree di intervento che non possono restare marginali".