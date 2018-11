20 novembre 2018- 14:23 Sicilia: Musumeci a Toninelli, rete viaria in drammatico stato di degrado

Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - "Sono contento di avere incontrato il ministro Toninelli perché così il governo ha piena consapevolezza del pauroso e drammatico, irragionevole, stato di degrado nel quale si trova la rete viaria siciliana, alla quale aggiungo anche la rete ferroviaria in Sicilia, che ha bisogno di ammodernamento e di chiudere i cantieri aperti anche da venti anni". Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci incontrando il ministro Danilo Toninelli a Palazzo d'Orleans. "Al signor ministro, assieme all'assessore Marco Falcone - dice Musumeci ai giornalisti - ho rappresentato le difficoltà e i ritardi di chi non investe sulla rete ferroviaria. Le difficoltà a fare fronte a un'azione anticiclica vera e propria. Significa operare con alcune deroghe che possano consentirci di evitare i tempi lunghi che la burocrazia regionale e nazionale impone". "Ho detto al ministro che in Sicilia dal momento un un amministratore immagina la realizzazione di un'opera pubblica alla gara d'appalto possono passare anche tre anni, sempre se non c'è un ricorso. Questi tempi biblici sono assolutamente incompatibili con la realtà siciliana che vuole rinascere".