SICILIA: MUSUMECI, BILANCIO PRIMI 100 GIORNI? CE NE VORRANNO MIGLIAIA...

27 gennaio 2018- 14:19

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "Un bilancio dei miei primi cento giorni da Presidente della Regione siciliana? Ce ne vorranno migliaia...". Così, il Governatore siciliano all'Adnkronos, parlando dei primi mesi di lavoro. "Già abbiamo pubblicato due bandi per accedere ai fondi europei - dice - Abbiamo creato le condizioni per rimuovere alcune macerie. Stiamo per varare il patto della conversione del polo di Gela. Nei prossimi giorni presenteremo un piano di intervento per l'edilizia popolare per diverse decine di milioni di euro e nel frattempo abbiamo avviato una serie di confronti che ci servono per una ricognizione la più completa e veritiera possibile sulle reali condizioni del territorio, quindi l'incontro con i prefetti e i rettori". "Io sono convinto che entro un anno - dice Musumeci - noi daremo segnali concreti di ripresa. Non possiamo pensare di affrontare una corsa senza avere una macchina abilitata a farlo. La mia preoccupazione, in questo momento, non è tanto quella di annunciare le cose da fare, creeremmo delle attese inutili. Abbiamo il dovere di mettere la macchina della Regione nella condizione di affrontare questa straordinaria impresa che ci impegnerà mei prossimi giorni. Cento giorni o mille giorni, è solo un problema di calendario".