12 ottobre 2018- 17:48 Sicilia: Musumeci, ci sono funzionari regionali che sono dei criminali

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "Ci sono dei funzionari regionali che si comportano da veri criminali. Io li manderei in galera". E' la denuncia, durissima, del Governatore siciliano Nello Musumeci che, intervistato a Palermo nel corso della manifestazione 'Panorama d'Italia', ha criticato il comportanto di alcuni dipendenti regionali. "Io ho trovato una Regione che lo era solo sulla carta intestata - dice - Non c'è un sistema informatico. Si lavora ancora con il cartaceo. Una pratica, per passare da un assessorato all'altro può necessitare di mesi. Un funzionario può lasciare la pratica sulla scrivania e invece di portarla al collega sullo stesso piano, la lascia sulla scrivani per due mesi. Criminali". "E se ti metti di traverso - aggiunge - ti arriva subito il sindacato che minaccia lo stato di agitazione. Ma siccome io sono più agitato di loro, me ne frego. Tutti devono sapere la condizione in cui ci muoviamo in Sicilia".