7 dicembre 2018- 12:05 Sicilia: Musumeci, contratto già scritto, con opposizione ‘allegati’ ma no arroganza

Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "ll contratto è già scritto, non c’è un solo rigo bianco perché quel contratto l’ho fatto con chi ci ha eletto. Possiamo aggiungere l’allegato A o l’allegato B se altre forze politiche d’opposizione volessero proporre nuovi temi e obiettivi non presenti in quel contratto. Se è così vengano con umiltà, senza iattanza, arroganza e insieme potremo scrivere l’allegato A e B". A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, rispondendo a distanza, ma senza mai nominarlo, al leader del M5s in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, che nei giorni scorsi lo aveva invitato a sedersi attorno a un tavolo con un foglio bianco in cui scrivere le priorità per la Sicilia da realizzare con il contributo anche dell’opposizione.