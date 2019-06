4 giugno 2019- 19:14 Sicilia: Musumeci, 'data elezioni ex province spetta al Parlamento, aula è sovrana'

Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Le elezioni di secondo livello per gli organismi di Liberi Consorzi e Città Metropolitane in un periodo compreso fra il 1 ed il 31 ottobre 2019. E' quanto prevede un emendamento presentato all'Ars dall'assessore alle Autonomie Locali, Bernadette Grasso. Adesso sta intervenendo il Governatore Nello Musumeci. "La scelta della data delle elezioni spetta al Parlamento, il governo ha solo fatto una proposta. L'aula è sovrana, per noi non è un tema dirimente a cui attribuiamo grande responsabilità politica", ha detto.