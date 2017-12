SICILIA: MUSUMECI, DIMISSIONI FIGUCCIA? NESSUNA CRISI POLITICA

28 dicembre 2017- 10:49

Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Non c'è nessuna crisi politica". Così, il Governatore siciliano Nello Musumeci, all'indomani delle dimissioni dell'assessore regionale all'Energia Vincenzo Figuccia. "Le dimissioni non sono elemento di grande novità - dice Nello Musumeci - Bisogna avere rispetto Figuccia ha deciso, con una lettera densa di umanità, di lasciare il ruolo di assessore. Questo dispiace a tutti noi, dobbiamo rispettare questa scelta". Ma ribadisce: "Non c'è nessuna crisi politica, perché il partito di appartenenza ha confermato fiducia alla maggioranza". E conclude: "Io ho avocato a me la delega dell'assessore Figuccia, vi farò sapere quando sarà sostituito. Punto e basta".