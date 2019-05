30 maggio 2019- 17:31 Sicilia: Musumeci, 'faremo rimpasto ma non sarà terremoto'

Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Ho annunciato qualche giorno fa che avrei fatto il rimpasto in estate e ancora l'estate non è arrivata. La Lega non mi ha mai chiesto di entrare in giunta e su questo fronte non c'è alcuna novita'. Faremo il rimpasto ma non sarà un terremoto". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci parlando con i giornalisti a margine della firma dell'avvio dei lavori di restauro del Villino Favarolo, a Palermo."Sarà un rimpastino perché la giunta ha lavorato bene e c'è solo bisogno di qualche ritocco che faremo entro l'estate" ha aggiunto il governatore che ha detto di non sapere ancora quali saranno gli assessorati interessati.