3 maggio 2018- 11:50 Sicilia: Musumeci, finanziaria doveva essere devastante invece confronto civilissimo

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Continuiamo a ribadire la soddisfazione per l'esito di una manovra che era stata preannunciata come una sorta di conflitto dalle dimensioni devastanti, e invece è stato un civilissimo confronto tra il governo da una parte e il Parlamento dalla'altra". Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci incontrando la stampa dopo l'apporvazione della finanziaria. "Abbiamo aderito alle richieste che venivano in particolare dai gruppi dell'opposizione, finalizzati a un confronto alla luce del sole - dice Musumeci - E' emersa una legge degna di considerazione perché risponde all esigenze su cui abbiamo improntato la nostra azione".