26 aprile 2018- 19:51 Sicilia: Musumeci, finanziaria non è marchettificio

Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "Non sono marchette e la finanziaria non è un marchettificio. I tagli ci sono stati e dobbiamo dirlo ai siciliani anche se nessun presidente vorrebbe farlo. I siciliani devono sapere che i tagli ci saranno per almeno i prossimi tre anni se vogliamo che la Regione siciliana torni a essere una Regione normale". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a conclusione della discussione generale sulla finanziaria all'Ars. "La Regione non è il pozzo di San Patrizio che abbiamo conosciuto" ha aggiunto.