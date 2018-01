SICILIA: MUSUMECI, IN ARRIVO NUOVI COMMISSARI IN EX PROVINCE

30 gennaio 2018- 13:31

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - Cambiano i vertici in cinque Liberi consorzi della Sicilia: Trapani, Agrigento, Enna, Siracusa e Ragusa. Ad annunciare il rinnovo dei commissari, in scadenza oggi, delle ormai ex Province, è stato il governatore Nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. Resta al suo posto, ma solo fino alla rotazione ormai prossima dei dirigenti, invece, il commissario del Libero consorzio di Caltanissetta. I nuovi commissari, i cui nomi verranno resi noti nel pomeriggio, resteranno in carica fino alla data delle elezioni negli enti intermedi. "Abbiamo scelto dirigenti dello Stato in pensione - ha spiegato Musumeci -, per quanto riguarda Messina, invece, è stato chiesto un parere perché il commissario nominato non è più un dirigente regionale e abbiamo attivato un procedimento per avere chiarezza e capire se ha titolo per ricoprire quell’incarico". Capitolo a parte Palermo e Catania. Qui fino al parere della Corte costituzionale a guidare le due città metropolitane saranno i rispettivi sindaci, Leoluca Orlando ed Enzo Bianco. "Una soluzione che non ci piace e davanti alla quale, infatti, abbiamo presentato un ricorso - ha concluso Musumeci -. Sembra che la Corte costituzionale possa decidere entro maggio, se così fosse terremo le elezioni per le nuove province a giugno, in contemporanea con le amministrative. Altrimenti se ne riparlerà a settembre-ottobre".