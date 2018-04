23 aprile 2018- 07:07 Sicilia: Musumeci in visita ufficiale a Gravina di Catania

Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà oggi in visita ufficiale al Comune di Gravina di Catania, su invito del sindaco Domenico Rapisardi. L'arrivo al Municipio è previsto per le 10.30. Il governatore incontrerà l'amministrazione comunale, i consiglieri, col presidente del Consiglio. Per Musumeci si tratta di un 'ritorno a casa' essendo stato da giovane per qualche anno consigliere del Msi-Dn a Gravina, sui banchi dell'opposizione.