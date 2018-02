SICILIA: MUSUMECI INCONTRA DE VINCENTI, NASCE CABINA DI REGIA PER SPESA (2)

14 febbraio 2018- 18:56

(AdnKronos) - "C'è grande collaborazione con il presidente Musumeci - ha sottolineato il ministro De Vincenti - Abbiamo condiviso l'esigenza di accelerare sui lavori in corso avviati con il Patto Sicilia, di una messa a fuoco migliore sulle priorità chiave per la Regione e abbiamo concordato per un'accelerazione sull'utilizzo dei fondi europei attraverso una task force triangolare che costituiremo con Regione, Governo e Commissione europea". De Vincenti ha sottolineato come quello di oggi sia stato solo il primo di una serie di incontri. "Continueremo regolarmente a monitorare lo stato di avanzamento del Patto Sicilia" ha concluso.