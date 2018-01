SICILIA: MUSUMECI INCONTRA RETTORI UNIVERSITà, AVVIARE RECIPROCA COLLABORAZIONE (2)

8 gennaio 2018- 19:52

(AdnKronos) - I temi che i rettori hanno evidenziato riguardano principalmente "l’edilizia residenziale per gli studenti fuori sede, le borse di studio, il miglioramento dei servizi, la ricerca e il rafforzamento dei rapporti con il mondo del lavoro per gli sbocchi post laurea". Già nei prossimi giorni verranno istituti e convocati diversi tavoli tematici che vedranno coinvolti anche altri rami dell’amministrazione regionale. Un nuovo incontro con i quattro rettori si terrà invece dopo l’approvazione del Bilancio e della legge di stabilità del 2018.“Le università siciliane - ha concluso Musumeci - possono diventare polo di attrazione per gli studenti stranieri provenienti anche da Paesi lontani come la Cina. Dobbiamo cogliere l’opportunità della centralità dell’Isola nel bacino euroafroasiatico per ricavarne una ricaduta in termini economici di crescita del territorio”.