SICILIA: MUSUMECI, MI DISPIACEREBBE PERDERE SGARBI IN GIUNTA

23 gennaio 2018- 17:09

Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - "Mi dispiacerebbe molto perdere l'assessore Sgarbi in Giunta, perché non potete immaginare quanto stia lavorando in questi giorni". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, conversando a Palazzo dei Normanni con i giornalisti a margine della seduta dell'Ars. Sgarbi, come si apprende, si dovrebbe candidare al Senato per il centrodestra. "Se farà il senatore si dimetterà da assessore come prevede la legge - dice - immagino che sceglierebbe Palazzo Madama. Un uomo di quella caratura non può non stare in un Parlamento nazionale". E aggiunge: "Ogni giorno sforna idee e proposte che però non sempre possono trovare spazio per i problemi economici".