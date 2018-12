7 dicembre 2018- 12:09 Sicilia: Musumeci, non ci servono lezioni di moralità, altrove non vedo eroi

Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "Non abbiamo bisogno di lezioni di moralità da nessuno, questa coalizione non è fatta di santi ma nemmeno di diavoli e altrove non vedo eroi". A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante la presentazione del bilancio del primo anno del suo governo.