7 dicembre 2018- 10:47 Sicilia: Musumeci, non più tempo di luci psichedeliche e fuochi artificio

Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "Non è più tempo di fuochi d’artificio che per la loro natura sono effimeri, alimentano il godimento di qualche minutino e poi diventano polvere. Niente più luci psichedeliche, clamori e annunci sulle cose da fare, semmai occorre comunicare le cose fatte". A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, presentando il bilancio del primo anno del suo governo, durante un incontro a Palazzo Branciforte, a Palermo. "Crediamo sia giusto lavorare mantenendo un tono basso - ha aggiunto - e questo è stato fatto nel corso dell’ultimo anno. Una regola che ci siamo dati sin dall’inizio perché la drammaticità della situazione siciliana non poteva più legittimare atteggiamenti improntati a superficialità a irresponsabilità".