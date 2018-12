7 dicembre 2018- 11:52 Sicilia: Musumeci, non sono fatto per ribaltoni, avanti con mia coalizione

Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "Nessuno si illuda: io non sono fatto per i ribaltoni. Questa è la mia coalizione e con questa al di là dei numeri andrò avanti per tutta la legislatura". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante la presentazione dell’attività del primo anno del suo governo.